Полицейские установили, что группа граждан организовала продажу одежды, обуви и аксессуаров с товарными знаками известных производителей...

«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в реализации контрафактной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки полученной оперативной информации полицейские установили, что группа граждан, состоящая из 7 человек в возрасте от 33 до 43 лет, организовала продажу одежды, обуви и аксессуаров с товарными знаками известных производителей. Продажу проводили через интернет-магазин.Часть представленной на исследование продукции, согласно заключению эксперта, содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемых материалов. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила около 400 тысяч рублей.Также в результате проведенного обыска в частном доме в Московской области полицейские изъяли товары с признаками контрафакта, которые направлены на исследование.Следователем следственной части Следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56