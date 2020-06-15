В ходе заседания рассматривались вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В Петушинском районе состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Петушинский район», под председательством главы Администрации Петушинского района Сергея Великоцкого. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, главы муниципальных образований Петушинского района, начальник МУ «Управления образования администрации Петушинского района» Елена Коробко, начальник ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Михаил Пахомов, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району.В ходе заседания рассматривались следующие вопросы: «О результатах работы, направленной на повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», «О результатах обследования автомобильных дорог на территории Петушинского района».По итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Петушинский район» с учетом вопросов, представленных членами комиссии, был намечен план работы комиссии на летний период.