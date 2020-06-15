В полицию в ночное время поступило сообщение от гражданки о том, что ее внук скандалит и ходит по квартире с ножом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Северное Медведково г. Москвы помогли пожилой женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в своей квартире.В дежурную часть территориального отдела полиции в ночное время поступило сообщение от гражданки о том, что ее внук скандалит и ходит по квартире с ножом.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции услышали крики и шум за дверью. По предварительным данным было установлено, что в квартире находилась пожилая женщина с ограниченными возможностями в передвижении и ее родственник. На требования полицейских открыть дверь никто не реагировал. Оценив обстановку, сотрудниками полиции было принято решение взломать запирающее устройство входной двери, чтобы попасть в жилое помещение.В квартире полицейскими был задержан 33-летний неработающий местный житель. Установлено, что в ночное время к 87-летней женщине пришел ее внук, который начал скандалить, ломать мебель и разбивать посуду. Услышав требования сотрудников полиции открыть дверь, мужчина нанес себе несколько ранений в область нижних конечностей. На месте происшествия обнаружен нож. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение.На данный момент жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям гражданина будет дана процессуальная оценка.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29