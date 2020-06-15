Принцу Уильяму не сразу удалось завоевать сердце Кейт Миддлтон. Мужчине пришлось пройти через серьезное испытание, чтобы обратить на себя внимание красавицы.

Принцу Уильяму не сразу удалось завоевать сердцеКейт Миддлтон. Мужчине пришлось пройти через серьезное испытание, чтобыобратить на себя внимание красавицы.Официальная история знакомства Кейт Миддлтон ипринца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств вСент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлоечувство.Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сетьтолько сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейсястуденткой.Кэтрин долгое время будоражила воображениекоролевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой.Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданноспоткнулся и распластался прямо у нее в ногах.Наследнику британского престола было тяжелопережить такое унижение."Что за ужасное начало! Вы подумаете, что яполный неудачник!" – сокрушался незадачливый герой-любовник.Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, имежду будущими супругами завязалась дружба.Забавной историей из жизни монарших особподелился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Онпоучаствовал в съемках документальной киноленты "Уильям и Кейт: Слишкомидеально, чтобы быть правдой?", которую накануне показали на телеканалеChannel 5.29 Апр 2020 в 1:05 PDTК слову, Кейт покорила сердце принца своимравнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценоснымнаследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевскойсемьи.9 Ноя 2018 в 10:10 PST