Принцу Уильяму не сразу удалось завоевать сердце
Кейт Миддлтон. Мужчине пришлось пройти через серьезное испытание, чтобы
обратить на себя внимание красавицы.
Принцу Уильяму не сразу удалось завоевать сердце
Кейт Миддлтон. Мужчине пришлось пройти через серьезное испытание, чтобы
обратить на себя внимание красавицы.
Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и
принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в
Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое
чувство.
Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть
только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся
студенткой.
Кэтрин долгое время будоражила воображение
королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой.
Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно
споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.
Наследнику британского престола было тяжело
пережить такое унижение.
"Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я
полный неудачник!" – сокрушался незадачливый герой-любовник.
Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и
между будущими супругами завязалась дружба.
Забавной историей из жизни монарших особ
поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он
поучаствовал в съемках документальной киноленты "Уильям и Кейт: Слишком
идеально, чтобы быть правдой?", которую накануне показали на телеканале
Channel 5.
29 Апр 2020 в 1:05 PDT
К слову, Кейт покорила сердце принца своим
равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным
наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской
семьи.
9 Ноя 2018 в 10:10 PST