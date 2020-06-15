Два человека были убиты, пять ранены в результате стрельбы в Атланте (Джорджия, США). Инцидент случился в северо-восточной части города, где проходили демонстрации с требованием защитить права чернокожих американцев и остановить чрезмерное применение силы полицией.

Два человека были убиты, пять ранены в результате стрельбы в Атланте (Джорджия, США). Инцидент случился в северо-восточной части города, где проходили демонстрации с требованием защитить права чернокожих американцев и остановить чрезмерное применение силы полицией.Стреляли из автомобиля, полиция опубликовала фотографию темного пикапа, предположительно причастного к стрельбе, сообщает канал Fox News.Атланта начала протестовать в субботу из-за смерти афроамериканца Рейшарда Брукса. Брукс сидел в машине около ресторана быстрого питания, когда двое полицейских попытались его задержать. Мужчина начал сопротивляться и даже отобрал у полицейских электрошокер. После чего правоохранители открыли огонь. Брукс умер в больнице. Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку. Стрелявшего полицейского уволили, другого отстранили от работы.