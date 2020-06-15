Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась по поводу назначения тренером сборной России по фигурному катанию Евгения Плющенко. Информация о соответствующем назначения появилась ..

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась по поводу назначения тренером сборной России по фигурному катанию Евгения Плющенко. Информация о соответствующем назначения появилась ранее в СМИ.Она посоветовала поклонникам этого вида спорта запастись терпением, поскольку, по ее словам, вряд ли стоит расчитывать на быстрые результаты, передает . Мастерство еще только предстоит наработать, добавила Тарасова.