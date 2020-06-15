Звезда отечественных сериалов сделала откровенное признание. Глафира Тарханова рассказала, что первый триместр беременности – настоящее испытание.

Звезда отечественныхсериалов сделала откровенное признание. Глафира Тарханова рассказала, что первыйтриместр беременности – настоящее испытание.Актриса и ее супруг и АлексейФадеев воспитывают четырех сыновей. Первенец пары – Корней – родился в 2008году. В 2010-м супруги вновь сталиродителями – на свет появился Ермолай. Через два года Глафира Тархановаподарила мужу сына Гордея, а еще через пять – Никифора.Тарханова не любитговорить о личной жизни, между тем накануне она сделала исключение. Какоказалось, каждую беременность артистка испытывала жуткий дискомфорт. Глафирумучил токсикоз.Особенно в тот период Тархановураздражали запахи. Обоняние актрисы обострилось в пять раз. Сигаретный дым,чужой парфюм, аромат гигиенических средств вызывали у артистки тошноту. Супругу звезды приходилось мыться повторно,так как ту нервировал запах геля для душа.Несмотря на плохое самочувствие,Глафира продолжала сниматься и играть в театре. Знаменитость не могларассказать окружающим о том, как скверно себя ощущает. Тарханова опасалась, чтоколлеги и друзья ее неправильно поймут. Актриса просила лишь терпеть ее дурноенастроение и обещала все объяснить.14 Июн 2020 в 2:34 PDTАктриса считает, что обращаться за поддержкой к окружающим – очень важно. Необходимо говорить о том, что беспокоит и искать понимающих людей. Глафира Тарханова выразила надежду, что со временем естественныефизиологические процессы не будут вызывать стыд и осуждение.