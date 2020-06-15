Звезда отечественных
сериалов сделала откровенное признание. Глафира Тарханова рассказала, что первый
триместр беременности – настоящее испытание.
Звезда отечественных
сериалов сделала откровенное признание. Глафира Тарханова рассказала, что первый
триместр беременности – настоящее испытание.
Актриса и ее супруг и Алексей
Фадеев воспитывают четырех сыновей. Первенец пары – Корней – родился в 2008
году. В 2010-м супруги вновь стали
родителями – на свет появился Ермолай. Через два года Глафира Тарханова
подарила мужу сына Гордея, а еще через пять – Никифора.
Тарханова не любит
говорить о личной жизни, между тем накануне она сделала исключение. Как
оказалось, каждую беременность артистка испытывала жуткий дискомфорт. Глафиру
мучил токсикоз.
Особенно в тот период Тарханову
раздражали запахи. Обоняние актрисы обострилось в пять раз. Сигаретный дым,
чужой парфюм, аромат гигиенических средств вызывали у артистки тошноту. Супругу звезды приходилось мыться повторно,
так как ту нервировал запах геля для душа.
Несмотря на плохое самочувствие,
Глафира продолжала сниматься и играть в театре. Знаменитость не могла
рассказать окружающим о том, как скверно себя ощущает. Тарханова опасалась, что
коллеги и друзья ее неправильно поймут. Актриса просила лишь терпеть ее дурное
настроение и обещала все объяснить.
14 Июн 2020 в 2:34 PDT
Актриса считает, что обращаться за поддержкой к окружающим – очень важно. Необходимо говорить о том, что беспокоит и искать понимающих людей. Глафира Тарханова выразила надежду, что со временем естественные
физиологические процессы не будут вызывать стыд и осуждение.