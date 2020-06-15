Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович за один час две минуты обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире Adria Tour в Белграде – 4:0, 1:4, 4:2.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович за один час две минуты обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире Adria Tour в Белграде – 4:0, 1:4, 4:2.Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти, а у Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два брейка из пяти.Новак с двумя победами в трех играх занял второе место в группе. Первенствовал серб Филип Крайинович, он вышел в финал турнира. Своего следующего соперника 28-летний спортсмен узнает позднее. На третьей строчке расположился Зверев, а замкнул квартет Виктор Троицки.Стоит отметить, что турнир в Белграде проходит со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.