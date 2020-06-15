Любовь Толкалина старается не высказываться насчет происходящего в стране и мире. Однако недавно актриса все-таки упомянула последние новости и сделала неожиданное заявление.

Любовь Толкалина старается не высказываться насчет происходящего в стране и мире. Однако недавно актриса все-таки упомянула последние новости и сделала неожиданное заявление.Пандемия коронавируса, обвал курса рубля, беспорядки в США, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым – все эти события сейчас активно обсуждает общественность. Публичные люди не упускают возможность прокомментировать происходящее и таким образом привлекают к себе внимание.А вот актриса Любовь Толкалина, наоборот, решила взять молчание и подумать о вечном. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что наблюдает за происходящем, однако вся эта информация заставляет знаменитость принять решение "совсем уйти из публичного поля".Очевидно, актриса не хочет лишний раз беспокоиться. Любовь призналась, что хочет сосредоточиться на "красоте и мудрости мира"."Я люблю молчать. Давно. Этому учит меня вся моя жизнь", – написала она.Поклонники согласились с высказываем Толкалиной. В комментариях они написали, что в сложившейся ситуации молчание – мудрое решение. Некоторые пользователи Сети признались, что ограничивают себя в доступе к Всемирной паутине и телевидению, чтобы не расстраиваться.16 Фев 2019 в 2:31 PSTНапомним, самой обсуждаемым событием прошедшей недели стала авария, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Пьяный актер сел за руль автомобиля и помчался по Москве. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. Сейчас заслуженный артист находится под домашним арестом, идет следствие.