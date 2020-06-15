Стилист Влад Лисовец состоял в теплых отношениях с певицей Жанной Фриске. Накануне годовщины смерти артистки он раскрыл подробности их последней встречи.

Стилист Влад Лисовец состоял в теплых отношениях с певицей Жанной Фриске. Накануне годовщины смерти артистки он раскрыл подробности их последней встречи.В последний раз стилист виделся с Жанной Фриске за три месяца до ее смерти. Тогда она только вернулась в Россию из-за границы, где проходила длительный курс лечения. Певица приехала к Владу Лисовцу в салон, чтобы подстричься.По словам стилиста, располневшая артистка совсем не стеснялась своего внешнего вида."Жанна хромала, ходила с тростью", – рассказал Лисовец. Она самостоятельно зашла в салон, поздоровалась со всеми присутствующими и даже похвасталась новыми кроссовками.Когда стилист спросил, как она хочет подстричься, то услышал неожиданный ответ. "Без разницы. Я все равно ничего не вижу", – сказала Фриске. Слова певицы ужаснули Лисовца. Он с содроганием вспоминает, как стриг звезду, у которой практически не было волос.В тот день стилист и артистка много шутили. "Это было наше обычное общение, но и я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию", – поделился Влад Лисовец в интервью "Московскому комсомольцу".14 Янв 2019 в 6:03 PSTКак только певица покинула салон, у стилиста случилась "жуткая истерика". Последняя встреча с артисткой разделила его жизнь на до и после. У была невероятная сила воли. Она не жаловалась на судьбу и стойко переносила испытание.