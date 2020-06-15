Звезда отечественных сериалов Зоя Бербер рассказала о съемках в проекте Чума. По словам артистки, она чуть не заработала себе вывих челюсти.

Звезда отечественныхсериалов Зоя Бербер рассказала о съемках в проекте "Чума". По словам артистки,она чуть не заработала себе вывих челюсти.В комедийном проекте онлайн-кинотеатраIvi Зоя Бербер сыграла дочь Барона. Героиня артистки, Марта, вместе с отцом и мачехойживет в средневековом городе Нищбурге. Населенный пункт закрыт на карантиниз-за распространяющейся чумы.Марта влюбляется вгонца, который приносит весть о вспышке инфекции. Молодой человек несвободен,его сердце принадлежит другой, однако героиню Бербер это нисколечко не смущает.По словам Зои,изначально ее персонажа не было в сценарии. Она пробовалась на роль "веселоймонашки". Записывая видеопробы, Бербер говорила с выдвинутой вперед челюстью. Образ,созданный артисткой, понравился сценаристам. Авторы придумали Марту специальнодля Зои.12 Июн 2020 в 8:15 PDTВ одной из сцен Бербернеобходимо было быстро поцеловать партнера. В момент записи эпизода актрисаперестаралась, из-за чего ее челюсть сместилась. "Все долго смеялись, а потомпытались привести ее в порядок", – вспомнила звезда сериала "Чума".Зое Бербер сделали массажлица. Спустя время челюсть актрисы заняла естественное положение.Напомним, сериал "Чума"– это сатирическое отражение карантинных будней россиян. Создатели картинырассказали о проблемах людей запертых в своих домах из-за вспышки коронавируса,прикрываясь средневековым антуражем.