Вакцину от новой коронавирусной инфекции придется обновлять каждые несколько месяцев, заявил в эфире телеканала Россия 24 доктор биологических наук Георгий Базыкин.

Вакцину от новой коронавирусной инфекции придется обновлять каждые несколько месяцев, считает доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что вирус будет "заведомо мутировать", следовательно, вакцины со временем будут терять свою эффективность."Но я думаю, что это не будет происходить в течение месяца", – отметил ученый. По его мнению, COVID-19 "останется с нами жить надолго", и как в случае с вирусом гриппа, вакцину от коронавируса придется периодически обновлять.