Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак высказалась по поводу неосторожного мнения Регины Тодоренко. Также актриса осудила Марата Башарова, признавшегося в избиении жен.

Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак высказалась по поводу неосторожного мнения Регины Тодоренко. Также актриса осудила Марата Башарова, признавшегося в избиении жен.Как отметила звезда, она не знает, почему супруга Влада Топалова решила так резко высказаться в ее сторону. "Я к Регине очень тепло отношусь, я ходила к ней на передачу. Не буду я ей судьей", – говорит знаменитость.Агата Муцениеце добавила, что не стала комментировать ситуацию, пока она не разрослась "в какой-то ад". "Это урок не ей, это урок нам всем, правда. Нужно следить за своими словами", – отметила актриса.Она заявила, что массовое осуждение – самое страшное, что может случиться с человеком. "Потому что в России эта тема не раскрыта (домашнего насилия. – Прим. ред.), и она обидела каждого в итоге", – считает Агата Муцениеце.Регина Тодоренко в итоге позвонила и извинилась перед актрисой. "Мне ее так захотелось обнять, если честно. Что бы ни было, это того не стоит. Мне кажется, это было слишком жестоко", – уверена бывшая супруга Павла Прилучного.11 Янв 2019 в 12:09 PSTКсения Собчак уточнила, почему же тогда общество не накинулось с той же яростью на Марата Башарова, который открыто заявил, что неоднократно поднимал руку на своих жен. "Регина сказала неловкие слова, а он признается публично, и ему – вообще ничего", – недоумевает ведущая.Агата Муцениеце заявила, что такая ситуация возникла, потому что интернет-пространством управляют представительницы так называемого слабого пола. "Женщины, как правило, самые жестокие судьи. В каждую попали слова Тодоренко, поэтому так и произошло", – уверена артистка. Также звезда заметила, что Марат Башаров изначально не нес в себе образа праведника в отличие от ведущей "Орла и решки".