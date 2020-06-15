Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Как пишут СМИ, он скончался от потери крови, не приходя в сознание. Напомним, что в понедельник ..

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Как пишут СМИ, он скончался от потери крови, не приходя в сознание.Напомним, что в понедельник неизвестный преступник устроил стрельбу, в ходе которой ранил двух полицейских. Один из них открыл по нападавшему ответный огонь. По последним данным, оба стража порядка находятся в больнице в тяжелом состоянии.