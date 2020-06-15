На улице Барвинка в Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии, передает . Участие в побоище приняли порядка 40 человек. Информации о ..

На улице Барвинка в Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии, передает . Участие в побоище приняли порядка 40 человек.Информации о пострадавших не поступало. Примечательно, что днем ранее на этой же улице произошло массовое столкновение приезжих.