Молодой человек, воспользовавшись найденным телефоном и подключенной услугой "мобильный банк", перевел денежные средства со счета потерпевшего на свой.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель и сообщил о том, что потерял банковскую карту, связку ключей и мобильный телефон, при помощи которого неизвестные похитили денежные средства.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, сотрудниками полиции было установлено, что к краже денег причастен 23-летний житель города Гусь-Хрустальный.Задержанный свою вину признал, пояснив, что ключи, банковскую карту и сотовый нашёл на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. Увидев, что устройство подключено к услуге «мобильный банк» и на счёте есть деньги, решил этим воспользоваться. Денежные средства в сумме 27 500 рублей он беспрепятственно перевёл на свой счет, а потом потратил их.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.