Лжехирург Алена Верди, которую собирались судить за то, что она искалечила нескольких пациентов, умерла в больнице не приходя в сознание, передает . В Сети ее прозвали доктор-смерть за то, что ..

Лжехирург Алена Верди, которую собирались судить за то, что она искалечила нескольких пациентов, умерла в больнице не приходя в сознание, передает . В Сети ее прозвали доктор-смерть за то, что одна из ее пациенток после операции скончалась, а еще несколько оказались изуродованы.В начале лета Алена Верди попала в больницу. Сообщалось, что ее настиг инсульт. Мозг был серьезно поражен. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание она так и не пришла.