Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания. В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД. ..

Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания.В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД. Один из них находится в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали полицейские. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.