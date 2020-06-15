Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания.
В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД. ..
Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания.
В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД. Один из них находится в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали полицейские. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.