Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего безработного, ранее судимого жителя города Мурома. Мужчина подозревается в совершении нескольких имущественных преступлений.Установлено, что 1 июня текущего года в 23.30 подозреваемый, находясь на придомовой территории, на улице Гастелло похитил мини-мотоцикл, принадлежащей гражданке 1966 года рождения. Ущерб, причиненный собственнику, составил 7 тысяч рублей.В ночь с 5 на 6 июня подозреваемый через незапертые ворота проник в гараж, находящийся на территории частного дома по улице Чкалова, откуда похитил велосипед и сварочный аппарат, принадлежащие гражданину 1953 года рождения. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Мурома и дал признательные показания.Велосипед полицейские изъяли у фигуранта. Сварочный аппарат и мотоцикл он успел продать. В ходе расследования был установлен покупатель транспортного средства, которое было изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владельце.Расследование уголовных дел продолжается.