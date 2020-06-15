Президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать запланированные на октябрь местные выборы под предлогом коронавируса, считает оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Отмена голосования будет означать государственный переворот, уверен парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать запланированные на октябрь местные выборы под предлогом коронавируса, считает оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Отмена голосования будет означать государственный переворот, уверен парламентарий.Рабинович полагает, что Зеленский может пойти на срыв выборов из-за стремительно падающего рейтинга. По последним данным социологов, президента Украины поддерживают менее 40% граждан.Парламентарий поделился информацией, что президент и правительство приняли решение о срыве местных выборов, которые по плану должны пройти в октябре. Если голосование состоится, то шансы победить у сторонников главы государства минимальные, полагает депутат.Рабинович заявил, что сорвать выборы Зеленский попытается под предлогом коронавируса. Прикрываясь данными по заболевшим, глава государства может перенести голосование на весну следующего года, пояснил парламентарий.Такое решение депутат назвал антиконституционным. Фактически это будет означать государственный переворот на Украине, считает Рабинович. Он призвал депутатов других фракций не допустить переноса выборов.В мае исполнилось год как вступил в должность президента. По этому случаю он признался, что пяти лет для выполнения обещаний мало, тем самым намекнув на возможность баллотироваться на второй срок.Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что политических перспектив у президента нет. После окончания карантина люди поймут, что дела в экономике стали еще хуже – все шишки посыпятся на главу государства, уверен экс-парламентарий.Зеленский так заигрывал, так лебезил перед украинскими нацистами, потакал обстрелам Донбасса, позволил втоптать в грязь память своего деда, и тут какая-то походная жена укрокарателей обещает подвесить президента Украины с семьёй за ноги. И ведь повесят, Ростов таких не принимает.— Филипп Масловский (@soulstray)