Обновление мощностей и создание новых комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири позволят решить эту задачу. Также в программе предусмотрена синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

В России утверждена программа развития угольной промышленности страны до 2035 года, сообщается на сайте правительства РФ. Согласно документу, добыча угля вырастет к 2035 году до 485 миллионов тонн.Обновление мощностей и создание новых комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири позволят решить эту задачу. Также в программе предусмотрена синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.Реализация программы пройдет в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года и предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию производства, увеличение объемов добычи, снижение аварийности и травматизма на предприятиях. На втором этапе – до 2030 года – должна завершиться реструктуризация отрасли и сформируются новые центры угледобычи. Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки черного топлива, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.В программу также вошли решения соцвопросов. Речь идет о выплатах бывшим работникам угольной промышленности.