В вагоне пассажирского поезда, идущего из Санкт-Галлена в Люцерн, был обнаружен бесхозный мешок, передает сайт . Внутри оказалось три килограмма золота на сумму в 152 тысячи фунтов стерлингов ..

В вагоне пассажирского поезда, идущего из Санкт-Галлена в Люцерн, был обнаружен бесхозный мешок, передает сайт . Внутри оказалось три килограмма золота на сумму в 152 тысячи фунтов стерлингов или 13,3 миллиона рублей.Местные швейцарские власти пытались самостоятельно найти владельца поклажи, однако не достигли успеха на этом поприще. В результате они приняли решение дать объявление о поиске владельца мешка золота в прессе.