Международный съезд пофигистов. В президиуме сидит такой бородатый, вальяжный председатель и лениво почесывает бороду, снисходительно смотря на окружающих его журналистов и с ленцой отвечает на их вопросы:
- Скажите, скажите (захлебываясь словами) - а Вам действительно все пофиг???!
- Да, все пофиг... (с ленцой, неторопливо почесывая бороду)
- И бабки пофиг???!
- Да, пофиг...
- И слава пофиг???!
- Да, пофиг...
- Ну а бабы, бабы (слегка вкрадчиво) тоже пофиг???!
- Бабы... бабы гришь... Неа, бабы пожалуй не пофиг...
- Ну как же так - НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ!!!! (восторженно так...)
- Да мне твоя неувязочка пофиг... (так же спокойно и вальяжно...)
еще анекдот!