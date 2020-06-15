Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде молодого человека 2005 года рождения, передает . Подростка подозревают в подготовке к массовому убийству в школе. У него был изъят целый арсенал – ..

Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде молодого человека 2005 года рождения, передает . Подростка подозревают в подготовке к массовому убийству в школе. У него был изъят целый арсенал – самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и компоненты для производства бомб. Подробности произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.