15.06.2020

2020-06-15 15:40:03

Во Владимире наградили волонтёров акции «Мы вместе»

В Патриаршем саду Владимира прошло награждение волонтеров акции взаимопомощи "Мы вместе". Памятные медали "За бескорыстный вклад" учреждены Президентом Владимиром Путиным - их вручили тем, кто в тяжелый период пандемии оказывал поддержку нуждавшимся. Одними из первых их получили волонтеры из Владимирской области.

Владимир Рыкунов - один из тех, кого называют человек с большим сердцем. Первыми, кому он пришел на помощь - были собственные бабушка и дедушка. Помогая им, он обратил внимание на одиноких пожилых людей. Оказалось - помогать не трудно, говорит Владимир.

Владимир Рыкунов, волонтер: «Я думаю, что надо помогать всем. И пришел в штаб волонтерский, потому что ну кто, кроме нас еще? Я еще работал на инструктаже в штабе, пару дней, когда не хватало. В начале не хватало волонтеров и у нас была очень большая нагрузка».

Сначала было до десяти вызовов в день, но заявок на продуктовую помощь становилось все больше и вскоре количество развозов возросло до 30-ти. Люди во время пандемии нуждались и в медикаментах. А в один из дней от помощи Владимира зависела жизнь человека.

Владимир Рыкунов, волонтер: «Где-то в районе шести часов из штаба приходит заявка с пометкой "срочно" нужны лекарства. Я созвонился с бабушкой, она сказала, что ей срочно нужны лекарства, на следующий день откладывать это нельзя. У нее бронхиальная астма и уже начался приступ. И вот эти ингаляторы отчасти спасли ей жизнь».

Теперь об этом случае Владимиру напоминает медаль за "бескорыстный вклад". Такими же медалями награждены еще 60 лучших волонтеров области. Церемония вручения прошла в Патриаршем саду в День России - указ о награждении подписал Владимир Путин.

Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО: «Мы гордимся вами, дорогие волонтеры. Потому что без вас, без вашей помощи навряд ли бы нам удалось справиться и остановить распространение коронавируса».

Три месяца пандемии стали настоящим испытанием. Несмотря на самоизоляцию люди разных профессий продолжали работать каждый день. Среди них и журналисты, в том числе компании ГТРК «Владимир». Эти медали - благодарность за их труд. Волонтерской деятельностью занимались даже депутаты. Алексей Метёлкин - депутат владимирского горсовета говорит, порой не нужно далеко ходить и иметь какие-то ресурсы для оказания помощи другим - надо просто оставаться человеком.

Алексей Метелкин, депутат владимирского горсовета, волонтер: «Эта вот кампания по борьбе с коронавирусом, она, своего рода, является лакмусовой бумажкой, индикатором того, насколько важно и нужно оказывать помощь ближним».

Продолжилось награждение уже под дождем - но волонтеры, прокричав: "Выдержим!", - остались сидеть на свои местах - когда рискуешь своим здоровьем, плохая погода уже ерунда. Собинских волонтеров приехал поддержать глава района Александр Разов.

Александр Разов, глава администрации Собинского района: «У нас в районе 32 человека, которые обслуживают больше десяти тысяч людей старшего возраста, которые не могут сами выйти в магазин. И наши девушки в основном разнесли больше тысячи семисот продуктовых наборов, и за это они получили сегодня благодарность Президента РФ Путина и памятную медаль. Ну а от администрации Собинского района и от меня лично - великолепные букеты цветов».

А в это время во Владимире звучала музыка. Около 20 дворов областного центра превратились в концертные площадки. Творческие коллективы сами предложили создать праздничное настроение горожанам в День России.

Мария Городская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»