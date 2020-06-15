15.06.2020

2020-06-15 09:45:03

Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 сл. в Александровском, 8 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в о. Муром, 4 сл. в Киржачском, 4 сл в Кольчугинском. 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3569 случаев заболевания.

722 сл. в г. Владимире, 558 сл. в Гусь-Хрустальном, 455 сл. в Петушинском, 327 сл. о. Муром, 307 сл. в Александровском, 251 сл. в Ковровском, 163 сл. в Собинском, 132 сл. в Кольчугинском, 128 сл. в Юрьев-Польском, 103 сл. в Судогодском, 92 сл. в Вязниковском, 89 сл. в Киржачском, 65 сл. в Меленковском, 62 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 27 сл. в г. Радужном, 25 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.