Серия столкновений завершилась гибелью предполагаемого виновника ДТП, который не сумел выбраться из машины и сгорел заживо. Как утверждают очевидцы, перед аварией он ехал по МКАД против потока. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

Очевидец запечатлел на видео последствия страшного ДТП с летальным исходом, произошедшего в ночь на воскресенье, 14 июня, на Московской кольцевой автомобильной дороге.Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Lada Largus выехал на МКАД с территории "Крокус Сити" и поехал против потока по полосе встречного движения.В районе 69-го километра магистрали он столкнулся с автомобилем SsangYoung, от удара перевернувшимся на крышу, а затем протаранил легковушку Skoda.После этого машина предполагаемого виновника произошедшего вспыхнула, водитель не сумел покинуть горящее транспортное средство и сгорел заживо.Известно, что в результате серии столкновений пострадала женщина, находившаяся за рулем Skoda, у нее был диагностирован перелом ноги.В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.