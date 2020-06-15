Звезда сериала ИП
Пирогова призналась, что ее старшая дочь начала преподносить неожиданные
сюрпризы. Елена Подкаминская готовится к тому, что ее наследница вот-вот войдет
в подростковый период.
Звезда сериала "ИП
Пирогова" призналась, что ее старшая дочь начала преподносить неожиданные
сюрпризы. Елена Подкаминская готовится к тому, что ее наследница вот-вот войдет
в подростковый период.
Артистка родила дочь
Полину в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым. Бизнесмен
был супругом Елены Подкаминской десять лет. В 2015 году пара рассталась.
Первенец звезды сериала
"ИП Пирогова" скоро отметит десятилетие. Полина, по словам Елены, взрослеет на
глазах. Девочка начала принимать самостоятельные решения, которые способны
удивить.
Артистка уверена, что
ее наследница вступает в новую пору. "Время под кодовым названием "Мам, ты
только не переживай, я сама подстриглась", – отметила актриса серила "ИП
Пирогова".
Дочь Подкаминской начала
устраивать сюрпризы. Так, например, Полина отрезала пальцы на любимых перчатках
мамы, выкрасила волосы куклам, укоротила все свои штаны.
Артистка к выходкам
наследницы относится с юмором. Елена считает, что подростковый период можно
пройти "весело и друзьями".
14 Июн 2020 в 12:04 PDT
Напомним, у Елены
Подкаминской есть еще двое детей. В 2017 году артистка повторно пошла под
венец. Ее супругом стал бизнесмен Денис Гущин. В этом браке у звезды сериала родилась дочь Ева, которой скоро исполнится три года. В феврале 2020
года, актриса стала мамой в третий раз. На свет появился сын знаменитости
Александр.