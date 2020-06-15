Звезда сериала ИП Пирогова призналась, что ее старшая дочь начала преподносить неожиданные сюрпризы. Елена Подкаминская готовится к тому, что ее наследница вот-вот войдет в подростковый период.

Звезда сериала "ИППирогова" призналась, что ее старшая дочь начала преподносить неожиданныесюрпризы. Елена Подкаминская готовится к тому, что ее наследница вот-вот войдетв подростковый период.Артистка родила дочьПолину в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым. Бизнесменбыл супругом Елены Подкаминской десять лет. В 2015 году пара рассталась.Первенец звезды сериала"ИП Пирогова" скоро отметит десятилетие. Полина, по словам Елены, взрослеет наглазах. Девочка начала принимать самостоятельные решения, которые способныудивить.Артистка уверена, чтоее наследница вступает в новую пору. "Время под кодовым названием "Мам, тытолько не переживай, я сама подстриглась", – отметила актриса серила "ИППирогова".Дочь Подкаминской началаустраивать сюрпризы. Так, например, Полина отрезала пальцы на любимых перчаткахмамы, выкрасила волосы куклам, укоротила все свои штаны.Артистка к выходкамнаследницы относится с юмором. Елена считает, что подростковый период можнопройти "весело и друзьями".14 Июн 2020 в 12:04 PDTНапомним, у ЕленыПодкаминской есть еще двое детей. В 2017 году артистка повторно пошла подвенец. Ее супругом стал бизнесмен Денис Гущин. В этом браке у звезды сериала родилась дочь Ева, которой скоро исполнится три года. В феврале 2020года, актриса стала мамой в третий раз. На свет появился сын знаменитостиАлександр.