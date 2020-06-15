Экс-нападающий сборной России Наиль Якупов следующий сезон проведет в хабаровском Амуре. Руководство подмосковного Витязя приняло решение обменять 26-летнего хоккеиста на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба подольского клуба.

Экс-нападающий сборной России Наиль Якупов следующий сезон проведет в хабаровском "Амуре". Руководство подмосковного "Витязя" приняло решение обменять 26-летнего хоккеиста на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба подольского клуба.Напомним, что 8 мая 2020 года Якупов был обменян в "Витязь" из санкт-петербургского СКА. Питерский клуб получил за форварда спортивные права на нападающего Германа Рубцова.В прошедшем сезоне Якупов провел за СКА 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 20 (десять шайб + десять передач) очков.