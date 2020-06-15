За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 58 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 4 автоаварии. Полицейскими оформлено 323 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 109 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Юрьев – Польский район. По предварительной информации, 8 июня 2020 года в 03.55 на 54 км автодороги Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский водитель автомобиля Лада-Гранта 1990 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону города Владимира, при прохождении левого поворота допустил съезд в кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Лада-Гранта (госпитализирован); пассажир 1996 г.р. (госпитализирован); пассажиры 1993 г.р., 1995 г.р. и 1998 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).Муромский район. По предварительной информации, 9 июня 2020 года в 10.00 в городе Муром на улице Куликова напротив дома 7 «А» водитель автомобиля Хендай Крета 1976 г.р. допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Хендай Крета, водитель автомобиля ВАЗ-2115 (направлены на амбулаторное лечение) и пассажир автомобиля ВАЗ-2115 2012 г.р. (госпитализирован).Вязниковский район. По предварительной информации, 10 июня 2020 года в 12.10 в городе Вязники на улице Советская напротив дома 3/12 водитель автомобиля Хендай – Туссан 1971 г.р. не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мопеду под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП пострадал водитель мопеда (направлен на амбулаторное лечение).Петушинский район. По предварительной информации, 11 июня 2020 года в 00.10 на 133 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля Хендай – Солярис 1988 г.р. допустил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Хендай – Солярис 2018 г.р. и 2011 г.р. (госпитализированы).Судогодский район. По предварительной информации, 12 июня 2020 года в 14.15 на 32 км автодороги Никулино-Воровского-Мошок водитель автомобиля Рено-Логан 1994 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения транспортного средства кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Рено-Логан и пассажир 1998 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).Александровский район. По предварительной информации, 13 июня 2020 года в 14.50 в городе Карабаново на улице Кирова у дома 1 водитель автомобиля УАЗ-2343 1969 г.р. не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Форд-Фокус под управлением водителя 1975 г.р., в результате чего совершил столкновение. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Форд-Фокус, пассажиры автомобиля Форд-Фокус 1976 г.р. и 2009 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).Фрунзенский район. По предварительной информации, 14 июня 2020 года в 18.00 в городе Владимир на Суздальском проспекте напротив дома 7 водитель автомобиля Джип Гранд Чероки – Ларедо 1963 г.р. не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю Киа-Спортаж под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Киа, пассажиры автомобиля Киа 2003 г.р. и 2004 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).