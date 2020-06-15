Агата Муцениеце стала новой гостьей программы Осторожно, Собчак!. В эфире артистка раскрыла подробности громкого скандала с уже бывшем мужем – в понедельник пара оформила развод.

Агата Муцениеце стала новой гостьей программы "Осторожно, Собчак!". В эфире артистка раскрыла подробности громкого скандала с уже бывшем мужем – в понедельник пара оформила развод.Напомним, в апреле этого года в Сеть попали кадры с заплаканной актрисой, которая рассказала, что супруг довел детей до слез и поднял на нее руку. Девушка заявила, что устала скрывать его асоциальное поведение. "У меня нет другого оружия, кроме как публичность", – говорила Агата Муцениеце.Ксения Собчак уточнила, почему позже артистка извинилась за то, что выставила семейные проблемы на всеобщее обозрение. "Это видео было снято в состоянии какого-то эмоционального раздрая. Просто была ситуация, что он выбросил мой телефон, и мне казалось, что если я сейчас не запишу это видео, у меня потом не будет никаких доказательств. Мне показалось, что предать огласке будет спасением не только меня, но и всех, кто молчит", – заявила звезда.Агата Муцениеце отметила, что позже была даже благодарна Павлу Прилучному за то, что у нее в тот момент не было мобильного. "Как я поняла, туда рекой лились сообщения и звонки от журналистов, даже под дверь кто-то приходил", – вспоминает она. Девушка в какой-то момент пожалела о ролике, но что сделано, то сделано.20 Дек 2018 в 11:59 PST"Плюс всей ситуации в том, что тема домашнего насилия вылезла во время пандемии, когда все сидят дома, это плюс. Потому что та же Регина Тодоренко сейчас пожертвовала два миллиона рублей фонду "Насилию.нет". Я дала старт", – говорит Агата Муцениеце.Ксения Собчак усомнилась в том, что Павел Прилучный действительно избивал жену. "Это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия – это точно. Поднимать руку тоже можно по-разному, но видео бы не было, если бы не было насилия", – сказала актриса."Мне кажется, только в России есть такое выражение "бьет, значит, любит". Женщины часто придумывают оправдания мужчинам, отцам своих детей, мол, ну ударил, зато отец хороший", – подытожила Агата Муцениеце.Как отметила звезда, у них всегда были страстные отношения. Поначалу это было даже весело, однако в какой-то момент Павел Прилучный стал применять к ней силу в состоянии алкогольного опьянения.