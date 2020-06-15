Защитник французского Пари Сен-Жермен Тиаго Силва может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 35-летнего бразильца заинтересован ливерпульский Эвертон.

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 35-летнего бразильца заинтересован ливерпульский "Эвертон".Ранее стало известно, что Силва по окончании текущего сезона покинет стан парижан, об этом сообщил спортивный директор "ПСЖ" Леонардо. По информации La Gazzetta dello Sport, представители "ирисок" связались с агентом футболиста и начали переговоры о контракте.Силва в текущем сезоне в составе "ПСЖ" принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 88 матчей и семь голов за сборную Бразилии, вместе с которой он стал обладателе Кубка Америки в 2019 году.