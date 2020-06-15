После того, как Филипп Киркоров опубликовал новый выпуск юмористического проекта #ВМаскешоу, где певец предстает в образе десантника и, согласно сценарию, намекает на интимную близость с мужчиной, разгорелся скандал. Некоторые не оценили юмор народного артиста и потребовали извинений.

После того, как Филипп Киркоров опубликовал новый выпуск юмористического проекта #ВМаскешоу, где певец предстает в образе десантника и, согласно сценарию, намекает на интимную близость с мужчиной, разгорелся скандал. Некоторые не оценили юмор народного артиста и потребовали извинений.Так, с критикой в адрес Филиппа Киркорова недавно выступил экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов. Юмористическое видео с артистом в берете и тельняшке показалось генералу-полковнику оскорбительным. Он хочет, чтобы Киркоров не только извинился, но и удалил ролик из "Инстаграм".Насчет произошедшего высказалась жена шоумена Александра Реввы Анжелика. Она призналась, что не видит в ролике ничего оскорбительного. Впрочем, к такому юмору можно по-разному относиться, заметила супруга резидента Comedy Club. Но все-таки посоветовала не воспринимать шутку Филиппа остро.Анжелика призналась, что тоже публикует различные юмористические ролики, главный посыл которых – нести позитив."Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет", – сказала Ревва.17 Дек 2018 в 10:07 PSTНапомним, ранее помощница Филиппа Киркорова. Она отметила, что артист просто исполнял придуманную сценаристами роль.