Звезда сериала Папины дочки сменила имидж. Дарья Мельникова появилась с новой прической.

Звезда сериала "Папиныдочки" сменила имидж. Дарья Мельникова появилась с новой прической.После рождения второгоребенка Дарья Мельникова сделала короткую стрижку и начала зачесывать волосы намужской манер. Поклонники даже сравнивали звезду "Папиных дочек" с лидеромгруппы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, дескать, у знаменитостей одинаковые прически.Надо сказать, чтоМельникова на сравнение со скандальным артистом не обижалась. Дарья признавала,что иногда выглядит неженственно.Между тем на дняхзвезда семейного ситкома смогла удивить фанатов. Актриса опубликовала свежеефото в соцсетях. В кадре она позирует с длинными косами.Интернет-обыватели долгогадали, откуда у артистки сериала "Папины дочки" взялись роскошные русыелоконы. Многие поклонники решили, что Дарья Мельникова примерила парик или сделаланаращивание.13 Июн 2020 в 5:36 PDT"Самоизоляция, волосы растут за неделю (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям как подросток", "Волосы класс))подскажи, с такой длиной, как у тебя была, это микрокапсулы?) Тоже думаю обэтом", "А я обомлела от кос)))) и потом только на кулон посмотрела", "Тебе идутдлинные волосы", "Ой,ну все это предел моего сердечка, от такой красоты", -комментируют фото поклонники Дарьи Мельниковой.