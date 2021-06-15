Президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ждёт весьма долгий разговор. Об этом сообщили представители администрации Белого дома. В Вашингтоне заявили, что переговоры вполне ..

Президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ждёт весьма долгий разговор. Об этом сообщили представители администрации Белого дома.В Вашингтоне заявили, что переговоры вполне могут продлиться около четырёх-пяти часов или даже больше. При этом перерыва на рабочий обед не планируется, сообщает .Напомним, что саммит двух лидеров начнётся в среду, 16 июня в швейцарской Женеве.