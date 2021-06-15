Выполняется покос травы, обрезка кустарников и работы по содержанию малых архитектурных форм.

Сразу после продолжительных выходных на благоустройство улиц Владимира вышли 77 рабочих и 11 единиц техники.Как сообщили в МКУ «Благоустройство», продолжается покос травы. Работы выполняются на улицах Добросельской, Овражной, Рабочей, Большой Нижегородской, Железнодорожной, 40 лет Октября, Горького, Девической, Княгининской, Фатьянова, Сперанского, Муромской, 850-летия, Суздальском проспекте, проспекте Ленина, проспекте Строителей, Лыбедной магистрали, в парке Липки, Никитском сквере, а также в микрорайоне Юрьевец.«На проспекте Ленина и в микрорайоне Юрьевец выполняется обрезка растений, удаляется поросль, спиливаются аварийные ветки и деревья», - уточнили в пресс-службе мэрии.В рамках озеленения на улице Добростельской высаживаются цветы. Ведётся прополка клумб в парках Липки, имени Пушкина, на площадях Победы и Ленина, а также на Садовой площади.Бригады рабочих продолжают красить, мыть и ремонтировать элементы благоустройства, удалять незаконную рекламу, а также подметать общественные пространства.