15.06.2021

2021-06-15 21:35:04

Борис Андрианов, виолончелист и худрук Музыкальной экспедиции, рассказал об уникальности фестиваля и его перспективах

Центр классической музыки под открытым небом. Во Владимирской области завершилась 8 по счёту "Музыкальная экспедиция". Фестиваль-путешественник, который объединил звёзд исполнительского искусства мирового уровня. Об уникальном формате проекта и его культурной миссии "Вести" поговорили с Борисом Андриановым, художественным руководителем "Музыкальной экспедиции", прославленным виолончелистом, заслуженным артистом России.



