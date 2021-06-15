В самом сердце областного центра, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, появилось уникальное общественное пространство. Объединили силы На протяжении нескольких месяцев ..

В самом сердце областного центра, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, появилось уникальное общественное пространство.Объединили силыНа протяжении нескольких месяцев рабочие неустанно трудились над вырубкой сухих деревьев, укладкой брусчатки, созданием систем водоснабжения и водоотведения, устройством уличного освещения. Организаторами работ выступили городская администрация и её партнёры. Важно сказать, что строили сквер за счёт внебюджетных источников, исключительно силами предприятий, подведомственных мэрии столицы региона.Все основные работы производят за счёт подведомственных администрации города организаций. Основные инженерные коммуникации: систему ливневой канализации, подведение воды к фонтану, водоснабжение и водоотведение и санузлы сделали за счёт средств «Владимирводоканала». Мощение и плиточное покрытие - за счёт городского управления ЖКХ, озеленение проводили силами управления по охране окружающей среды, активное участие принимало МКУ «Благоустройство». Наш город силён своими трудовыми резервами.Итогами первого этапа строительства сквера стали 5 аккуратных аллей, просторные велодорожки и выставочный павильон, экспонатами которого станут танки и бронетранспортёры. В мэрии говорят, что муляжи выставлять не намерены. Жители и гости областного центра смогут в буквальном смысле прикоснуться к отечественной военной истории - бронетехника будет настоящей. Сейчас глава города Андрей Шохин ведёт активные переговоры с представителями Министерства обороны.Сибирские «богатыри»Ещё одним украшением нового общественного пространства стали настоящие сибирские кедры.- В ходе акции «Кедры Великой Победы» мы высадили 80 деревьев, - говорит начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров. - Посадили по всем правилам аграрного искусства. Неравнодушные горожане, когда узнали, что мы озеленяем сквер, стали предлагать свои деревья, которые они высадили на дачах и приусадебных участках, чтобы помочь его украсить. Одна горожанка подарила скверу 20 крупномерных каштанов. Кроме того, мы планируем высадить в этом году 40 мелколистных лип, и 20 краснолистных клёнов. 161 дерево в этом году - это только первый этап. Не менее масштабное озеленение проведём в следующем году.Затем в конце сквера может появиться красивая берёзовая роща, посвящённая Героям Советского Союза из Владимира. Как считают в мэрии, она вполне может стать излюбленным местом отдыха горожан.- Меня переполняет чувство гордости, в том числе и за нашу администрацию, что они начали возводить этот сквер, - говорит председатель Владимирской городской организации пенсионеров и инвалидов Василий Никитенко. - Я благодарен, что парк так оперативно возводят. Меня очень радует, что в высадке деревьев участвовали 3 ветерана Великой Отечественной войны. Главное, что этот сквер будет носить ещё и образовательный характер. Подрастающее поколение, гуляя по нему, будет приобщаться к великой истории, которую творили их деды и прадеды.