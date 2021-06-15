В праздничных патриотических акциях поучаствовали более 200 человек. В центре Владимира общественники устроили квест с интересными вопросами по истории страны, Владимирской области.

В праздничных патриотических акциях поучаствовали более 200 человек. В центре Владимира общественники устроили квест с интересными вопросами по истории страны, Владимирской области. Спрашивали и про национальные символы России. В викторине поучаствовали 7 команд из разных учебных заведений города. Галина Мизелева, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области: Мы живем в городе, у которого великолепная история. Мы