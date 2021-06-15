15.06.2021

2021-06-15 12:35:04

Добрые крышечки помогают детям-инвалидам

Помочь детям-инвалидам можно с помощью экологического благотворительного проекта "Добрые крышечки".



Каждый желающий может поставить в подъезде своего дома коробку для сбора пластиковых крышечек или собирать их самостоятельно и сдавать в специальных пунктах. В дальнейшем они отправятся на переработку на заводы и предприятия, где принесенный материал оплачивается как сырье. Важно, чтобы крышечки были только от пищевых и питьевых продуктов.



Алена Пятисотских, волонтер:



- Вырученные деньги от этого пластика отправляются в фонд "Волонтеры в помощь детям сиротам", а оттуда деньги идут в помощь детям-инвалидам, которые воспитываются в приемных семьях. Что собой представляет эта помощь: дети - инвалиды, соответственно, деньги направляются на приобретение устройств, механизмов, которые помогают облегчить жизнь таких детей.



