Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 80 000 рублей.

В конце октября прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что на территории одного из местных лесничеств обнаружена незаконная порубка сырорастущих деревьев различных пород.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений были задержаны 21 и 30-летний местные жители.Задержанные свою вину признали и пояснили, что древесина была необходима для использования в качестве материала для ремонта забора. Фигуранты в нескольких километрах от поселка, в котором они проживают, используя бензопилу и топор, произвели незаконную рубку подходящей им по диаметру древесины. Спиленные деревья были перевезены на садовой тачке во двор к одному из мужчин.Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 80 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.