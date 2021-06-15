От руководства и всего коллектива Главного следственного управления гости пожелали Пелагее Алексеевне крепкого здоровья, жизненной энергии и вручили цветы и памятные подарки...

Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Борисовой Пелагее Алексеевне исполнилось 99 лет. Поздравить ветерана приехал заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Кружилин Игорь Александрович и председатель Совета ветеранов ГСУ Данилова Руэрфа Владиленовна.Пелагея Алексеевна родилась 10 июня 1922 года в селе 1-я Керша, Матоновского района, Тамбовской области. В 1941 году была призвана в Красную Армию. С 1941 по 1944 годы участвовала в Великой Отечественной войне в составе 54-го отдельного полка связи 25-й Армии Дальневосточного округа. Служила начальником радиостанции 45-ПК.В столице работала секретарем в 19-м отделении милиции, паспортисткой в 14-м отделении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, секретарем-машинисткой 4 отдела, инспектором канцелярии СУ УООП Исполкома Мосгорсовета.За годы Великой Отечественной войны и службы в милиции Пелагея Алексеевна награждена медалями «За победу над Японией», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие».От руководства и всего коллектива Главного следственного управления гости пожелали Пелагее Алексеевне крепкого здоровья, жизненной энергии, отличного настроения и долгих лет жизни, вручили цветы и памятные подарки.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53