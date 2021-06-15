В ковровской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. По данным

В ковровской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. По данным пресс-службы УМВД, ковровчанин, увидев нетрезвого мужчину, достал из кармана его пиджака банковскую карту и использовал ее для оплаты своих покупок. На вопросы о собственнике карты злоумышленник, которого принимали за несовершеннолетнего, отвечал, что она