Напомним, что с 1 июля компания прекращает обслуживать владимирцев по проездному на маршрутах №№ 12С, 15, 20, 21С, 22, 26, 28 и 32.

Как сообщили в мэрии Владимира, все транспортные компании, обслуживающие городские троллейбусные и автобусные маршруты, продолжат принимать к оплате единый проездной билет.Единственное предприятие, которое - ООО «АДМ».Напомним, что с 1 июля компания прекращает обслуживать владимирцев по проездному на маршрутах №№ 12С, 15, 20, 21С, 22, 26, 28 и 32.«Сегодня в городе 43 маршрута - 8 троллейбусных и 35 автобусных. Выход «АДМ» из соглашения не повлияет на работу общественного транспорта», - заверили в мэрии.Маршруты организованы так, что владимирцы могут выбрать альтернативный вариант для поездки с использованием документа.«С 1 июля жители Энергетика смогут воспользоваться единым проездным билетом в автобусе № 29 С. Жители микрорайонов Пиганово и Спасское - в №№ 22 С и 33 С. Отправляясь от улицы Диктора Левитана можно уехать на № 6 С. Альтернативой № № 26 и 28 будут автобусы №№ 17, 24, 27, троллейбус № 8», - добавили в горадминистрации.Маршруты, ранее обслуживаемые предприятием и перешедшие к другим перевозчикам, продолжат работать в системе. Напомним, что«Использование проездного на маршруте №12 С, находится в стадии проработки», - уточнили в управлении транспорта и связи.Владимирцы, которые продлили документ за 1500 рублей на июль, но не планирующие его использовать, могут обратиться в «Ситикард» с заявлением на возврат денежных средств. Пункт обслуживания расположен Октябрьском проспекте, дом №4, офис №14. График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.