Владимирский Роспотребнадзор занимается исследованием проб воды из рек и озёр.

Во Владимире лишь со следующей недели может официально открыться купальный сезон. Несмотря на то, что ещё в конце мая водолазы очистили пляжи и водоёмы от мусора, а также установили необходимые знаки, места отдыха до сих пор не открыты.Владимирский Роспотребнадзор занимается исследованием проб воды из рек и озёр.«К нам достаточно поздно обратились представители администрации, поэтому пока результаты анализов не готовы. Лабораторные исследования должны завершиться к концу текущей недели», - уточнили в надзорном органе.Всего во Владимире четыре официально разрешённых места для купания: на озере Глубокое, реках Содышке, Клязьме и водоеме Семязино.Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов. В местах, разрешённых для купания, будут работать спасательные посты с плавсредствами, оборудованием и снаряжением. Купальный сезон продлится до 31 августа.