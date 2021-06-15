Считанные метры не дошел огонь от лесного пожара до села Верхневилюйск в одноименном улусе Якутии, передает . Чтобы остановить распространение пламени была привлечена пожарная авиация. ..

Считанные метры не дошел огонь от лесного пожара до села Верхневилюйск в одноименном улусе Якутии, передает . Чтобы остановить распространение пламени была привлечена пожарная авиация. Локализовать возгорание специалисты пытались порядка 12 часов. Отмечается, что справились они лишь с одним из девяти очагов возгорания, зафиксированных в регионе.