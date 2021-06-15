15.06.2021

2021-06-15 13:05:07

Муромлян обманывали с помощью «липовых» чеков об онлайн-переводе

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-х и 30-летнего жителей Рязанской области за мошенничество.



В полицию поступили сообщения о хищении телефонов у местных жителей. Мужчина или женщина связывались с собственниками гаджетов, продававшихся на популярных площадках в сети Интернет, и соглашались приобрести товар. При встрече злоумышленники представлялись семейной парой, осматривали телефоны и соглашались их приобрести. Деньги за покупку переводили онлайн, демонстрируя чек об оплате на экране телефона. Потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников, только спустя время, когда деньги за на счет так и не поступили.



Позже было установлено, что аналогичным образом фигуранты, покупая продукты, обманули продавцов двух торговых точек в Муроме. Сумма причиненного собственникам ущерба составила 130 000 рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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