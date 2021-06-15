У жителя Мурома нашли 2 500 литров этилового спирта. Он, не имея лицензии на оборот этиловой продукции, закупил вещество и хранил у себя в гараже. Незаконный склад обнаружили полицейские и

У жителя Мурома нашли 2 500 литров этилового спирта. Он, не имея лицензии на оборот этиловой продукции, закупил вещество и хранил у себя в гараже. Незаконный склад обнаружили полицейские и изъяли продукцию из оборота. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое в июне текущего года рассмотрели в суде. Муромский суд назначил мужчине штраф в размере