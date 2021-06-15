15.06.2021

2021-06-15 17:30:05

Музыкальная экспедиция по Владимирской области финишировала на Соборной площади

Центр классической музыки под открытым небом. Во Владимирской области завершился фестиваль-пилигрим "Музыкальная экспедиция". Каким был его финальный аккорд, расскажет Мария Платанюк.



Долгожданная, яркая, полная открытий. "Музыкальная экспедиция"- уникальный фестиваль-пилигрим, который появился на владимирской земле. И вышел на всероссийский уровень. Сегодня "Музыкальная экспедиция" входит в календарь национального проекта "Культура". Это финальный аккорд владимирского этапа. В подарок- классика. Но само путешествие не заканчивается. Впереди- другие регионы, подчеркивает художественный руководитель фестиваля, прославленный виолончелист Борис Андрианов.



Борис Андрианов, худрук фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России:



- У нас впереди 5 экспедиций в этом году. Так что такой старт дан. Так нам везло с погодой, с музыкой, с людьми. Так что мы все рады, счастливы, что всё состоялось вопреки всем сложностям мы слушаем сейчас Рахманинова на заключительном концерте и все счастливы. Посмотрите на людей, на их лица.



Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:



- Музыкальная экспедиция, как всегда немного больше чем просто про музыку. Был очень разнообразный состав солистов, было очень много новых лиц. Были прекрасные разные программы. Это то, к чему привыкли наши слушатели, за что и любят "Музыкальную экспедицию".



По словам организаторов, 8-ая по счёту "Музыкальная экспедиция" действительно побила рекорды по количеству слушателей. Так и в историческом центре Владимира проводить фестиваль собрались сотни людей.



- Концертный зал под открытым небом. Место, где пересекаются история и высокая музыка. Зал на Соборной площади, конечно же, полон.



Недалеко от сцены- необычная фотозона. И снимки на память - "музыкальные". На площади- и молодой владимирский художник Дарья Иванилова. Как и в прежние годы с мольбертом. На концертах "Экспедиции" Даша была неоднократно. Штрихи, эмоции, ноты... Которые складываются в симфонию чувств.



Дарья Иванилова, художник:



- Заряжаешься этой любовью к музыке от тех, кто живёт этой любовью.



Ольга Калинина, слушатель:



- Отличие есть в восприятии. Открыто, на просторе здесь. Совершенно другое восприятие.



Ольга Орехова, слушатель:



- Эти и интересно. Можно свободно придти, провести приятно время, вечер, послушать хорошую музыку. И , собственно, погода располагает.



"Музыкальная экспедиция"- созвездие самых ярких исполнителей современности. Тех, что собирают полные залы и в России, и за рубежом. Каждое новое путешествие- большая культурная миссия. Звёзды сцены не только знакомят публику , в том числе в глубинке, с антологией мировой музыки, но и вносят свой вклад в дело сохранения культурного наследия. Привлекая внимание к важным "точкам на карте". После джазовой феереи в Патриаршем саду, были концерты на берегах реки Ирмес в селе Весь, в Зауичье- на родине выдающего русского художника Бориса Французова, в усадьбе Бутурлиных -Зубовых в селе Крутец, во Мстёре, близ иконописной мастерской. Ведущий "Музыкальной экспедиции" Артём Варгафтик все эти дни в "команде пилигримов". Уверен: уникальность проекта и в его спонтанности. Он неповторимый и живой.



Артем Варгафтик, музыкальный педагог, критик, ведущий «Музыкальной эеспедиции»:



- В этих концертах, при том, что они планируются заранее, согласовываются. Всё это большие музыканты со сложными графиками настолько непредсказуемо, что это живая интересная работа.



Фестиваль, который год от года звучит всё более мощно- это ещё и культурный туризм. На уникальные концерты поклонники приезжают даже из других регионов. И в этом тоже сила музыки. Вечной и прекрасной.



Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".