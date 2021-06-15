Символично, что рубль укрепился перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Символично, что рубль укрепился перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.По мнению экспертов, одним из главных факторов, которые положительно повлияли на курс рубля, является "разрядка" в отношениях России и США. Отведение российских войск от границы с Украиной также стало причиной укрепления национальной валюты. Этот момент можно считать подходящим для того, чтобы запастись долларом или евро, считает Александр Розман.Текущим курсом иностранных валют по отношению к рублю нужно воспользоваться, поскольку дальше "начнется тренд на ослабление", отметил аналитик. Мол, сначала доллар достигнет отметки 74-75 рублей, а потом и евро – 89-90 рублей. Если же США продолжат вводить санкции против России, то стоит ожидать и 78-79 рублей за доллар и 92-93 рубля за евро.Говоря о краткосрочных конвертациях, Розман посоветовал россиянам, которые хотят купить доллар, евро или другие валюты, делить сумму на две равные участи. На первую нужно приобрести иностранные деньги сразу, а на вторую – лишь за день до планируемых трат.Ранее экономист Никита Масленников , что будет с курсом рубля после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперт считает: если политическая ситуация не ухудшится, то один доллар можно будет приобрести за 74 рубля до конца лета 2021 года.