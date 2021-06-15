Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главное препятствие для членства в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главное препятствие для членства в НАТО.Глава МИД отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса скептически относятся к идее присоединения Украины. По его мнению, эти страны боятся негативной реакции Москвы. "Главное препятствие – это нежелание посылать сигнал России", – сказал Дмитрий Кулеба.Украинский министр заявил, что одной из задач ведомства сегодня является работа со скептиками. Кулеба рассказал, что недавно посетил Берлин, где побеседовал с членами правительства Германии. Он пожаловался на то, что немцы не хотят поддерживать Незалежную.В минувший понедельник, 14 июня, президент Соединенных Штатов Джо Байден перечислил условия для вступления Украины в НАТО. Политик сообщил, что киевским властям необходимо решить проблему коррупции, а также положить конец боевым действиям в Донбассе.Отметим, что Украина не спешит с решением конфликта на юго-востоке. Глава страны Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация в Донбассе улучшится только после вступления в Альянс. Кроме того, он назвал Москву причастной к ухудшению обстановки на линии соприкосновения.Также президент считает, что Украина . По его словам, страна не должна просить НАТО предоставить план действий по вступлению. "Нас нужно приглашать", – выразил мнение Зеленский.